No se recomienda sobre teflón, cerámica antiadherente, aluminio pulido, mármol, ni superficies que puedan rayarse o mancharse.

Esta combinación casera se volvió popular por su doble función de aprovechar los restos de café y convertirlos en un recurso útil para la limpieza. Al mezclarlo con detergente, se obtiene una preparación granulada que puede ayudar a remover grasa y suciedad adherida.

El truco resulta particularmente útil para ollas, bandejas y rejillas, aunque debe usarse con cuidado para no provocar rayones en el material. Conoce con qué materiales funciona y cómo prepararlo.

Mezclar café usado con detergente: ¿Para qué sirve?

La mezcla de café usado con detergente puede usarse como un limpiador abrasivo casero para eliminar grasa, restos de comida y suciedad adherida en algunas superficies resistentes.

Los pequeños granos del café producen fricción, mientras que el detergente ayuda a desprender los residuos grasos. Este truco puede aplicarse en ollas y sartenes de acero inoxidable, rejillas, bandejas metálicas y utensilios sin revestimientos delicados.

No se recomienda sobre teflón, cerámica antiadherente, aluminio pulido, mármol, ni superficies que puedan rayarse o mancharse.

La mezcla de café usado con detergente puede usarse como un limpiador abrasivo casero para eliminar grasa Chat GPT

¿Cómo usar la mezcla de café usado con detergente?

En primer lugar, hay que colocar dos cucharadas de café usado en un recipiente, este puede estar ligeramente húmedo pero no debe tener moho ni haber permanecido guardado mucho tiempo.

Después, agregar unas gotas de detergente para platos y mezclar hasta obtener una preparación espesa. Si queda muy seca, se puede incorporar un poco de agua tibia.

La pasta se debe aplicar sobre la zona sucia, con una esponja, evitando ejercer demasiada presión. Frotar con movimientos circulares y enjuagar con abundante agua. Asegurarse de eliminar cualquier resto de café.

Por qué recomiendan usar la mezcla de café usado con detergente

Este truco es altamente recomendado porque reutiliza un residuo doméstico que normalmente se desecha. Su textura granulada sirve como abrasivo mecánico y ayuda a despegar restos secos, mientras que el detergente actúa sobre los aceites y las grasas.