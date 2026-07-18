En Estados Unidos, las autoridades aeroportuarias requieren que toda persona que desee abordar un vuelo nacional presente una licencia de conducir o cualquier otro documento válido conforme a los estándares de seguridad establecidos por la ley Real ID, que se implementará a nivel federal a partir del 7 de mayo de 2025.

En este contexto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha publicado en su sitio web una lista oficial de credenciales que se considerarán aceptables para verificar la identidad y detalla el período de vencimiento de dichos documentos para dicho propósito.

El pasaporte estadounidense está incluido en esta lista, ya que cumple con todos los estándares de seguridad exigidos.

Cuánto es el tiempo de validez permitido para el pasaporte y otros documentos de identificación

De acuerdo con TSA, todos los pasaportes que tengan un plazo de vencimiento no mayor a dos años son considerados válidos para vuelos dentro del territorio nacional.

Es relevante mencionar que la tolerancia respecto al vencimiento solamente se aplicará a los vuelos nacionales. En situaciones que implican traslados al extranjero, el pasaporte estadounidense debe estar en vigor y en óptimas condiciones físicas.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha publicado en su sitio web una lista oficial de credenciales que se considerarán aceptables para verificar la identidad.

Justificación de la exigencia en Estados Unidos de un documento conforme a la Real ID

El motivo primordial es la seguridad. Todos los documentos aprobados por la Ley Real ID comparten los mismos estándares respecto a su emisión, sin importar el estado que los expida.

En este proceso resalta la implementación de tecnología contra falsificación, la prevención del fraude interno y el uso de pruebas documentales y registros a fin de comprobar la identidad del solicitante del documento.

Lista exhaustiva de los documentos aceptados por Estados Unidos

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. , incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (I-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

También se aceptan identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID.