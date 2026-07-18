En Washington hay una norma estatal que regula un comportamiento común en varios lugares del mundo

En Washington existe una norma estatal que regula un comportamiento común en varios lugares del mundo y subestimada por gran parte de la población, a excepción de escenarios extremos como lo son las pandemias.

El Código Revisado de Washington (RCW) incluye todas las leyes estatales vigentes a la fecha, desde las aprobadas por la legislatura hasta las promulgadas por el gobernador en poder.

Dentro de este compilado, se encuentra el RCW 70.54.050, que sanciona a quienes exponen con una enfermedad contagiosa a otras personas. En Washington, esta acción se clasifica como un delito menor.

Por orden del Gobierno, castigarán una por una a todas las personas que suban enfermas al transporte público: ¿Qué establece la ley en Washington?

Según lo que establece el RCW: “Comete un delito menor quien, de forma voluntaria, se exponga en un lugar público de manera que pueda contagiar a otras personas una enfermedad infecciosa, salvo que se trate de un traslado necesario hecho sin poner en riesgo a la población. También comete un delito menor la persona que tiene la enfermedad y expone a otros sin que estos lo sepan”.

Es decir, cualquier persona que sepa que padece una enfermedad infecciosa y se exponga en lugares públicos, poniendo en riesgo a otros, podría ser sancionada . Lo mismo aplica incluso si el contacto es con pocas personas.

“Comete un delito menor quien, de forma voluntaria, se exponga en un lugar público de manera que pueda contagiar a otras personas una enfermedad infecciosa..." freepik

Castigarán a todas las personas que suban enfermos al transporte público: ¿Cuál es la sanción que se aplica en cada caso?

En la ley no se especifica una pena particular para este delito, por lo que pasa a estar bajo el esquema de reglas generales. Por lo tanto, según la sección 14 del capítulo 1 del Código Criminal de Washington, la persona condenada puede recibir una pena de hasta 90 días de cárcel en una prisión del condado o una multa de hasta 250 dólares.

Lo especificado anteriormente son las penas máximas, pero en la práctica no se suelen aplicar de forma masiva y suelen reservarse para enfermedades más graves y situaciones más puntuales como no informar sobre la presencia de HIV previo a tener relaciones sexuales.