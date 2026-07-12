Con la llegada de las temperaturas frías, numerosas residencias empiezan a evidenciar signos evidentes de exceso de humedad en el hogar: olor a encierro, ventanas empañadas a primera hora del día, prendas de vestir que no logran secarse y la aparición de pequeñas manchas oscuras en muros o techos. Si bien el deshumidificador representa la alternativa más eficaz, no siempre se encuentra disponible o resulta imperativo cuando la humedad es moderada.

En tal contexto, un truco casero que involucra romero y sal gruesa se ha vuelto ampliamente reconocido como una opción sencilla, económica y natural para mejorar el ambiente interior y reducir el olor a humedad en espacios reducidos.

Cómo opera la combinación de romero y sal gruesa

La eficacia de este método se fundamenta en la conjunción de dos propiedades naturales:

La sal gruesa es higroscópica , es decir, posee la capacidad de atraer y retener parte de la humedad presente en el aire.

El romero libera compuestos aromáticos naturales que neutralizan el olor a encierro y aportan una sensación de frescura.

En conjunto, permiten configurar un pequeño absorbente ambiental que contribuye a mantener los espacios cerrados más secos y perfumados.

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Cómo elaborar un frasco antihumedad de manera detallada

Este es el procedimiento esencial para elaborarlo en el hogar:

Colocar sal gruesa hasta cubrir aproximadamente dos tercios de un frasco de vidrio.

Agregar varias ramas de romero fresco o seco .

No cerrar el frasco: debe permanecer abierto para permitir la interacción con el aire.

Ubicarlo en el espacio donde habitualmente se concentra la humedad.

El frasco inicia su funcionamiento de manera pasiva, sin necesidad de electricidad ni de un mantenimiento complicado.

Dónde es recomendable ubicarlo para optimizar los resultados.

Este método resulta más eficaz en espacios reducidos y con escasa ventilación, tales como:

Interior de armarios y placares

Baños que carecen de ventilación natural

Zapateros o cajones que están cerrados

Alacenas o estanterías ubicadas contra paredes frías

No sustituye a un deshumidificador eléctrico en situaciones donde la humedad es elevada o estructural, sin embargo, sí contribuye a prevenir olores y la sensación de encierro.

Cada cuánto debe realizarse la renovación

La sal posee un límite en su capacidad de absorción. Una vez que se alcanza la saturación, su eficacia disminuye. Por tal motivo, se aconseja: