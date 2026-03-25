En un contexto global cada vez más competitivo, Europa dio un paso estratégico clave: comenzó la construcción de un nuevo portaaviones que promete redefinir su capacidad militar y tecnológica en alta mar. Con dimensiones imponentes y sistemas de última generación, el proyecto marca una nueva etapa en la proyección naval del continente. Impulsado por Francia, el desarrollo del llamado Porte-Avions de Nouvelle Génération (PANG) no solo representa un salto en ingeniería, sino también una fuerte señal de ambición geopolítica. El nuevo buque tendrá 310 metros de largo y un desplazamiento cercano a las 80.000 toneladas, lo que lo convertirá en el portaaviones más grande jamás construido en Europa. Este gigante reemplazará al actual Charles de Gaulle (R91), el único portaaviones nuclear europeo en servicio hasta ahora. Uno de los aspectos más destacados es su sistema de propulsión: Esto le permitirá mantenerse activo en distintos escenarios sin depender de bases cercanas, una ventaja clave en operaciones modernas. El PANG no solo impresiona por su tamaño. Su diseño está pensado para adaptarse a la nueva era de la aviación militar. El portaaviones podrá operar más de 40 aeronaves, incluyendo: Además, incorporará catapultas electromagnéticas, una tecnología avanzada que mejora el despegue de aeronaves y permite operar equipos más pesados y sofisticados. La construcción de este portaaviones tiene implicancias que van mucho más allá del ámbito militar. Su impacto se puede entender en distintos niveles: La inversión supera los 10.000 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los proyectos más ambiciosos del continente en décadas. Según los planes oficiales, el PANG entrará en servicio alrededor de 2038, marcando el inicio de una nueva generación de capacidades militares europeas. A medida que avance su construcción, este buque no solo tomará forma como una obra de ingeniería monumental, sino también como un símbolo del rol que Europa busca ocupar en el escenario global.