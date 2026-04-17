El control fiscal en Estados Unidos puede escalar rápidamente cuando un contribuyente no cumple con sus obligaciones básicas. La falta de presentación de la declaración de impuestos es uno de los principales disparadores de sanciones que pueden terminar afectando directamente el patrimonio. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que los casos de contribuyentes que no presentaron su declaración y acumulan deudas fiscales pueden derivar en medidas de cobro cada vez más severas, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y bienes. No presentar la declaración de impuestos no solo implica una falta administrativa, sino que puede generar una deuda estimada por el propio IRS. En estos casos: Si el contribuyente no presentó su declaración, mantiene deudas fiscales activas y no respondió a los requerimientos, el IRS puede avanzar con acciones de cobro que incluyen: