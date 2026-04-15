Estados Unidos refuerza su presencia en una de las regiones más sensibles del mundo con una inversión millonaria que apunta a consolidar su capacidad operativa a largo plazo. En el centro de esta estrategia se encuentra una base clave que ya es considerada el principal eje militar del país en Medio Oriente. La Base Aérea de Al Udeid, ubicada en Qatar, es la mayor instalación militar estadounidense en Medio Oriente y uno de los centros operativos más importantes del mundo. Desde allí se coordinan: Situada al suroeste de Doha, Al Udeid será objeto de una inversión cercana a los 10.000 millones de dólares en los próximos años, financiada en gran parte por el propio país anfitrión. El plan de esta inversión multimillonaria tiene como objetivo: