En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 9 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.57. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.14%.

En la última semana, la cotización del peso dominicano subió 0,12%, mientras que en el último año cayó 4,32%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual de depreciación.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.34%.

Hoy, la cotización de la moneda Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, con un dato de -1 que es positivo. Esto sugiere que el valor del Peso dominicano se ha incrementado en comparación con sus fluctuaciones recientes.

En contraste, la estabilidad de la cotización de los días previos permite concluir que el mercado ha mantenido un comportamiento sólido. Esta tendencia al alza puede ser un indicativo de confianza en la economía local.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 9 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.