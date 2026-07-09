Al cierre de mercados de este jueves, 9 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3287.47. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -1.52%.

La cotización del peso colombiano muestra una tendencia a la baja: en la última semana cayó -2.36% y en el último año acumuló un descenso de -15.11%.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 10.54%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 13.25%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en relación con el dólar y otros pares relevantes. Comparado con los días anteriores, el peso ha ganado valor y se ha mantenido en una posición favorable.

Este cambio en la tendencia podría reflejar una mayor confianza en la economía local y un aumento en las exportaciones. Sin embargo, es fundamental seguir monitoreando futuros movimientos para entender si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 9 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.