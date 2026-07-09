La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.621 este jueves, 9 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 2.24%.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la última semana mostró un avance de 2.26%, mientras que en el último año registró una variación de -0.45%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una leve caída anual.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.02%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 20.23%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos días, como lo indica el dato de 2. Esto sugiere que la moneda ha fortalecido su valor en relación con otras divisas en este periodo.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede estar sujeta a fluctuaciones en el mercado, por lo que se recomienda monitorear continuamente el comportamiento de la cotización. La tendencia positiva podría reflejar una mayor estabilidad económica en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 9 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.