En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del euro cerró a USD 0.8746 este jueves, 9 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.26%.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -10.28%, mientras que en el último año subió 264.05%, mostrando debilidad reciente frente a una fuerte apreciación anual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 3.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.75%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, fortaleciendo su posición en el mercado.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, hubiéramos observado una tendencia a la baja, lo que habría señalado una depreciación de la moneda. La tendencia estable, con un dato de -1 igual a 0, indicaría que el Euro ha mantenido su valor sin cambios significativos.

Analizando esta tendencia, podemos concluir que el Euro está ganando confianza entre los inversores en comparación con los días previos.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 9 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.