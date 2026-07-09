En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7455 este jueves, 9 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.19% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina cayó 0.45%, mientras que en el último año subió 1.73%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que fue del 2.93%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.10%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Al comparar con los días anteriores, se confirma que la moneda ha ganado terreno, reflejando un comportamiento favorable en el mercado.

Este crecimiento en la cotización de la Libra esterlina puede estar influenciado por factores económicos recientes, como un aumento en la confianza del consumidor y un desempeño sólido de las exportaciones. Analizar estas variables permitirá entender mejor las razones detrás de esta tendencia alcista.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 9 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.