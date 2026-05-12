Si tienes un viaje planeado, es crucial que conozcas las nuevas restricciones de equipaje de mano que entraron en vigor en los últimos meses. Estas medidas buscan agilizar el embarque y reforzar la seguridad aérea, estableciendo una lista ampliada de objetos prohibidos en cabina. Para evitar contratiempos en los aeropuertos, es fundamental estar informado sobre qué artículos puedes llevar y cuáles están completamente vetados. El nuevo reglamento establece que ciertos elementos podrán transportarse únicamente en el equipaje facturado, mientras que otros están totalmente prohibidos en vuelos comerciales. La plataforma de viajes Skyscanner publicó una lista detallada con los principales objetos restringidos, entre ellos dispositivos electrónicos, herramientas y líquidos en grandes cantidades. 1. Dispositivos electrónicos 2. Medicamentos y equipo médico 3. Objetos punzantes o cortantes 4. Líquidos y cosméticos 5. Accesorios deportivos 6. Herramientas de trabajo 7. Armas y sustancias peligrosas Para garantizar un embarque sin inconvenientes, sigue estas recomendaciones: