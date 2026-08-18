Quienes obtienen el estatus de residente permanente en Estados Unidos reciben la famosa Green Card (Tarjeta de Residente Permanente), también conocida de forma técnica como Formulario I-551.

Quienes obtienen el estatus de residente permanente en Estados Unidos reciben la famosa Green Card (Tarjeta de Residente Permanente), también conocida de forma técnica como Formulario I-551.

Con este estatus, el extranjero puede trabajar y residir de forma legal en Estados Unidos. Además, este documento puede usarse para identificarse al salir e ingresar del país, siempre que se sigan las reglas de migración.

Estados Unidos permitirá la estadía legal con permiso de trabajo sin una visa: ¿Cómo obtener el Formulario I-551?

Más que un formulario, es un documento emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que acredita el estatus de residente permanente legal.

Por ello, para obtener este documento, se debe poder clasificar dentro de una de las categorías de elegibilidad familiares, laborales u otras.

Este documento puede usarse para identificarse al salir e ingresar del país, siempre que se sigan las reglas de migración. El Cronista | Shutterstock y ChatGPT

Los requisitos para obtener el Formulario I-551

Presentar la petición migratoria correspondiente, cuando la categoría requiera una. Si la persona se encuentra en Estados Unidos y es elegible, presentar el Formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus. Si se encuentra fuera de Estados Unidos, realizar el proceso consular correspondiente para obtener una visa de inmigrante y ser admitido posteriormente como residente permanente. Cumplir con los requisitos particulares de la categoría, que pueden incluir documentación de respaldo, controles de seguridad, datos biométricos y examen médico, según corresponda. Recibir la aprobación de la residencia permanente .

¿Cómo se puede usar el Formulario I-551 para viajar al exterior desde Estados Unidos?

Para viajar al exterior y no perder el estatus de residente permanente, se deben cumplir determinadas normas :

Volver al país en menos de un año.

Presentar la Green Card junto con un pasaporte, aunque en ocasiones puede no ser necesario.

Aquellas personas que se vayan a ausentar por largos periodos de tiempo deberían solicitar un permiso de reingreso antes de salir de Estados Unidos.



