Estados Unidos mantiene y refuerza su presencia en una de las regiones más sensibles del planeta con una instalación militar clave que concentra gran parte de sus operaciones. En el centro de esta estrategia se encuentra una base que, por su ubicación y capacidad, es considerada una de las más importantes a nivel global. Se trata de la Base Aérea de Al Udeid, ubicada en Qatar, que representa la mayor instalación militar estadounidense en Medio Oriente y uno de los principales centros operativos del mundo. La base, al encontrarse en el Golfo, se encuentra en una zona donde convergen: Al Udeid no es solo una base más. Funciona como un eje central desde donde se coordinan múltiples operaciones militares. Desde allí se gestionan: El término no solo hace referencia a su tamaño o capacidad, sino a su ubicación en una zona de alta tensión. Medio Oriente es una región donde: