Según aclaró el Departamento de Estado, es un error frecuente en oficinas de correo que también funcionan como centros de recepción de pasaportes, donde muchos solicitantes intentan actualizar el documento de forma presencial. No todas las modalidades están habilitadas para renovar el pasaporte en Estados Unidos. Cuando se utiliza una vía incorrecta, la solicitud simplemente no se procesa y el trámite debe volver a iniciarse. En esos casos, la solicitud no avanza y debe enviarse nuevamente de forma correcta. Además, no corresponde el pago de la tasa de u$s 35, ya que ese cargo solo aplica a quienes solicitan un pasaporte por primera vez con el Formulario DS-11. Estados Unidos no permite renovar el pasaporte cuando la persona presenta el Formulario DS-82 en una oficina de recepción de pasaportes. Estos centros solo están habilitados para solicitudes iniciales y no pueden recibir renovaciones. Para que la renovación sea válida, el Formulario DS-82 debe ser enviado por correo, sin revisión previa del personal postal, a la dirección oficial del Departamento de Estado. Es imperativo que se sigan todos los procedimientos establecidos para evitar inconvenientes en el proceso de renovación. Es fundamental considerar los siguientes aspectos al momento de realizar un envío: Estos lineamientos son esenciales para garantizar la correcta recepción de los envíos.