El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que retirarán y suspenderán las licencias de conducir de las personas que no cumplen con nuevos requisitos. Estas políticas forman parte de nuevas medidas de seguridad que buscan disminuir los siniestros viales.

Este documento es uno de los más importantes para los estadounidenses, ya que también se utiliza como una credencial para verificar la identidad de una persona.

Confirmado: retiran y suspenden las licencias de conducir de estas personas

Durante los últimos meses el Gobierno de los Estados Unidos endureció múltiples medidas relacionadas a la licencia de conducir y las normas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Una de las nuevas políticas recae sobre los conductores que tienen licencias comerciales y no dominan el inglés a la perfección.

Las autoridades federales manifestaron que los conductores comerciales (quienes manejan grandes camiones en rutas y autopistas) deben saber hablar en inglés para poder comunicarse como corresponde ante cualquier eventualidad.

Estados Unidos limita el acceso a las licencias de conducir comerciales. Fuente: Archivo.

De esta forma, se suspendió la emisión de estas licencias a quienes no cumplen con este requisito. En algunos estados, incluso, supervisores del Departamento de Transporte pausaron ciertas licencias hasta que los conductores demuestren dicha habilidad.

¿Qué ocurre con los conductores de licencias comerciales?

Texas, Florida e Illinois son algunos de los estados que reforzaron dichas políticas. Una vez que las autoridades consideran que un conductor está incumpliendo la ley, es retirado de servicio de forma inmediata.

Esto significa que no puede seguir conduciendo vehículos comerciales hasta regularizar su situación. En controles de ruta, las autoridades pueden impedir que continúe el viaje por razones de seguridad.

¿Cómo se puede recuperar una licencia de conducir suspendida?

La licencia no siempre queda anulada de manera permanente, pero sí puede quedar suspendida o invalidada temporalmente. Para recuperarla, el conductor debe demostrar que cumple con los requisitos exigidos, como acreditar dominio funcional del idioma inglés o corregir fallas administrativas detectadas en auditorías.

Si el conductor no logra cumplir con los requisitos dentro de los plazos establecidos, la suspensión puede derivar en una revocación definitiva, lo que obliga a iniciar el proceso de obtención de una nueva licencia desde cero, siempre que la normativa y su estatus legal lo permitan

