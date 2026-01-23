El Departamento de Licencias del Estado de Washington especifica claramente en su sitio web oficial el requisito obligatorio que deben cumplir todos los residentes de 70 años o más para poder mantener actualizada su licencia de conducir.

El estado fija condiciones diferenciales para quienes pertenezcan a este grupo, particularmente relacionadas con la modalidad en la que deben realizar el trámite para que se autorice la emisión del documento.

Confirmado: sin este requisito las personas de 70 años o más no podrán renovar su licencia de conducir

Si bien Washington permite a sus residentes actualizar el carnet de conducir online, por correo, en persona o por teléfono, quienes tengan 70 años o más sólo están habilitados a realizar el trámite de forma presencial en una oficina de licencias. Si la gestión intenta realizarse a través de otra vía, no podrán actualizar su documento.

“Se prefieren citas previas, pero no son obligatorias. Haremos todo lo posible para atender a los clientes que solo pueden llegar sin cita”, indican las autoridades.

Las personas de 70 años o más sólo pueden actualizar en persona. Foto: archivo.

Licencias que no pueden ser renovadas en Estados Unidos

Aquellos carnets de conducir caducados hace más de 8 años ya no serán elegibles para actualizarse. Cuando este plazo se supere, se deberá efectuar la gestión desde cero, como si nunca se hubiera solicitado en primer lugar.

Tarifas de renovación de licencias de conducir

En cuanto al precio del trámite en sí, el estado establece los siguientes montos