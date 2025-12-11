El Departamento de Licencias del Estado de Washington especifica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos de circulación que deben cumplir los menores de 18 años luego de tramitar su primera licencia de conducir.

Si bien los residentes de 16 y 17 años pueden gestionar este permiso si cumplen con una serie de condiciones necesarias, después del primer año de haber obtenido este documento deben respetarse pautas estrictas de manejo para evitar inconvenientes con las autoridades.

Una de estas condiciones detalla la franja horaria en la que tendrán prohibido conducir sin un acompañante que reúna con los criterios solicitados.

Prohíben conducir de noche a quienes tengan estas edades y no cumplan un requisito

El estado determina que todos los adolescentes de 16 y 17 años tienen prohibido conducir entre la 1:00 am y las 5:00 am de manera individual durante un año.

Tan sólo podrán circular dentro de esa franja horaria quienes vayan acompañados de otro conductor en posesión de licencia de conducir y mayor de 25 años.

“Si conduces con seguridad durante 1 año, entonces expiran las restricciones de conducción nocturna”, indican las autoridades.

En caso de infringir esta restricción, los padres del menor serán notificados la primera vez. Si vuelve a cometerse la irregularidad, la licencia puede ser suspendida durante 6 meses o hasta que cumplan los 18, lo que suceda primero.

Los menores de 18 años no pueden circular durante la noche sin un acompañante mayor de 25 con licencia. Fuente: Freepik Ana Lukenda

Otras prohibiciones que tienen todos estos conductores

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, durante los primeros 6 meses después de haber obtenido la licencia no podrán circular con pasajeros menores de 20 años, a no ser que sean familiares directos.

Durante los 6 meses restantes del año posterior a adquirir el documento, tampoco podrán viajar con más de 3 pasajeros menores de 20 años que no sean familiares inmediatos.

Finalmente, tienen prohibido el uso de todo tipo de dispositivo inalámbrico mientras conducen, incluso si cuentan con la función manos libres.