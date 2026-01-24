El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado un nuevo documento legal de viaje que todos los pasajeros deben obtener. Esta credencial elimina la necesidad de presentar el pasaporte y simplifica el acceso en los puntos migratorios.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) es la entidad responsable de la tramitación de esta nueva credencial de viaje. La vigencia de este documento se inició en mayo del presente año y es un requisito indispensable para todos los pasajeros.

Viajar sin visa ni pasaporte: el innovador documento legal que ofrece el Gobierno

El Real ID es una identificación emitida por los estados bajo lineamientos federales que incluyen niveles especiales de seguridad. Desde su implementación, se ha convertido en el documento válido para acreditar identidad en vuelos domésticos y en edificios del Gobierno que requieren control de acceso.

Las autoridades explicaron que esta credencial incorpora verificaciones más estrictas que las licencias tradicionales. La transición se llevó a cabo por etapas durante los últimos años y ahora rige de forma plena en todos los puestos de control.

A pesar de su alcance, el pasaporte continúa siendo una alternativa válida para quienes aún no han tramitado el Real ID, siempre que se encuentre vigente y pueda ser presentado en los controles correspondientes.

Ni visa ni pasaporte: el nuevo documento legal y de rápida solicitud que debes presentar en todos los aeropuertos a partir de ahora

¿Quiénes son elegibles para solicitar un Real I.D.?

Pueden solicitarlo los ciudadanos estadounidenses y los residentes con presencia legal en el país . La emisión depende de los organismos estatales de licencias de conducir y tarjetas de identificación.

El trámite se lleva a cabo de manera presencial y requiere la presentación de documentación que acredite identidad, domicilio y situación migratoria . Cada estado establece sus propios plazos de entrega, aunque el proceso es considerado de resolución rápida.

Guía para solicitar un Real I.D.

Para llevar a cabo el proceso de solicitud, es imperativo cumplir con ciertos requisitos que son fundamentales.

Entre los documentos necesarios se encuentran:

Documento que confirme identidad, como certificado de nacimiento o identificación estatal vigente.

Número de Seguro Social o prueba equivalente.

Dos comprobantes que acrediten domicilio actual.

Documento que confirme la situación migratoria en el país.

Realizar el trámite de manera presencial en la oficina estatal correspondiente.

Es esencial que todos los documentos sean presentados de forma adecuada para evitar contratiempos en el proceso.