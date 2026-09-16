La visa americana es un documento esencial para argentinos, mexicanos, colombianos y ciudadanos de otros países que quieran viajar a Estados Unidos, siendo este uno de los documentos claves para poder ingresar al país como turista.

En ese sentido, todos los interesados en gestionar este permiso deben cumplir con todos los documentos requeridos, de lo contrario, las autoridades negarán el visado hasta que se reúnan todos los requerimientos.

Estados Unidos prohibirá tramitar la visa americana en Argentina, México y Colombia a quienes no cumplan este requisito

De acuerdo con lo indicado por el Departamento de Estado, todos los interesados en gestionar una visa americana para viajar a EE.UU. deben contar con un pasaporte válido primero.

“Cada persona que necesite un visado debe presentar una solicitud separada, incluyendo a cualquier familiar que figure en su pasaporte”, se indica.

Contar con un pasaporte en completa vigencia es esencial para tramitar la visa americana. Shutterstock

En general, Estados Unidos exige que todos los solicitantes tengan una vigencia futura de al menos 6 meses desde la fecha pautada de salida, pero Argentina, México y Colombia se encuentran en la lista de los que no deben cumplir esta normativa.

Otros documentos que se solicitarán para tramitar la visa americana

Además, las autoridades pedirán

Solicitud de visa de no inmigrante, página de confirmación del Formulario DS-160

Recibo, pago de la tasa de solicitud

Foto, o en línea o empresa

También pueden solicitarse pruebas adicionales, como