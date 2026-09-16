En esta noticia

La visa americana es un documento esencial para argentinos, mexicanos, colombianos y ciudadanos de otros países que quieran viajar a Estados Unidos, siendo este uno de los documentos claves para poder ingresar al país como turista.

En ese sentido, todos los interesados en gestionar este permiso deben cumplir con todos los documentos requeridos, de lo contrario, las autoridades negarán el visado hasta que se reúnan todos los requerimientos.

Te puede interesar

Es oficial | Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago bloquearán en septiembre la licencia de conducir a quienes no puedan presentar este documento

Te puede interesar

Confirmado por la Ley de Sucesiones | Las viudas y viudos tendrán derecho a reclamar bienes incluso la persona fallecida no dejó nada a su nombre en el testamento

Estados Unidos prohibirá tramitar la visa americana en Argentina, México y Colombia a quienes no cumplan este requisito

De acuerdo con lo indicado por el Departamento de Estado, todos los interesados en gestionar una visa americana para viajar a EE.UU. deben contar con un pasaporte válido primero.

“Cada persona que necesite un visado debe presentar una solicitud separada, incluyendo a cualquier familiar que figure en su pasaporte”, se indica.

Contar con un pasaporte en completa vigencia es esencial para tramitar la visa americana.
Contar con un pasaporte en completa vigencia es esencial para tramitar la visa americana.Shutterstock

En general, Estados Unidos exige que todos los solicitantes tengan una vigencia futura de al menos 6 meses desde la fecha pautada de salida, pero Argentina, México y Colombia se encuentran en la lista de los que no deben cumplir esta normativa.

Clima.Se aproxima un diluvio histórico este martes 15 de septiembre: tormentas, lluvias y fuertes ráfagas de viento en el centro del país
Ley.Oficial | Por orden del Gobierno, los hijos serán anotados con el apellido de la madre cuando sus padres no estén casados legalmente ni hayan completado el trámite de paternidad

Otros documentos que se solicitarán para tramitar la visa americana

Además, las autoridades pedirán

  • Solicitud de visa de no inmigrante, página de confirmación del Formulario DS-160
  • Recibo, pago de la tasa de solicitud
  • Foto, o en línea o empresa

También pueden solicitarse pruebas adicionales, como

  • Documentos que evidencien el propósito del viaje
  • Intención de salir de Estados Unidos
  • Solvencia económica