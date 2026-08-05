En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.2408 este miércoles, 5 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.1% en comparación con la cotización del día anterior.

El peso mexicano cayó −0.59% en la última semana y −7.82% en el último año, evidenciando una trayectoria bajista.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 3.96%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.44%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un aumento constante que refleja una mejora en su valor frente a otras monedas. Este repunte puede estar relacionado con factores económicos favorables que están afectando la confianza de los inversores.

Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento del Peso mexicano en el mercado, lo que podría atraer más inversiones extranjeras y beneficiar a la economía local. Sin embargo, es importante monitorizar otros factores que puedan influir en esta tendencia a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 5 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.