En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 5 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8656. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.39%.

En la última semana la cotización del euro cayó -73.39%, mientras que en el último año subió 11.57%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.50%, es menor que la volatilidad anual del 5.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que en los últimos días ha ido en aumento. Este incremento refleja una mayor confianza en la moneda y una favorable situación económica en comparación con días anteriores.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que habría sugerido un debilitamiento del Euro frente a otras divisas. En cuanto a la estabilidad de la moneda, un -1 igual a 0 hubiera indicado que la cotización se mantiene sin cambios significativos.

La tendencia actual sugiere una recuperación del Euro, lo que puede beneficiar el comercio internacional y fortalecer la economía de la zona euro en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 5 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.