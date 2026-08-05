El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.12 este miércoles, 5 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 1.28% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del peso dominicano, la cotización subió 0.36% en la última semana, pero en el último año acumula una variación de -8.90%, lo que sugiere debilidad de fondo pese al repunte reciente.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 12.90%, superando la volatilidad anual de 11.44%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, con un incremento en relación con los dos días anteriores. Este repunte sugiere un fortalecimiento gradual de la moneda en el mercado.

El comportamiento positivo de hoy contrasta con una tendencia estable observada antes, lo que podría indicar un cambio favorable en la confianza de los inversionistas.

El análisis sugiere que, si esta tendencia continúa, el Peso dominicano podría consolidarse aún más en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 5 de agosto de 2026.

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