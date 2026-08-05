En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 5 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7427. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.09%.

La Libra esterlina subió 1.35% en la última semana, pero cayó -98.65% en el último año, evidenciando una tendencia general negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina se sitúa en un 5.30%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.04%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, marcando un aumento en relación con los últimos días. Este segundo día consecutivo de incremento sugiere que la moneda está recuperando fuerza frente a otras divisas.

La tendencia anota así un cambio favorable, lo que podría estar relacionado con factores económicos positivos en el Reino Unido. Este comportamiento alcista en el valor de la Libra esterlina refleja una creciente confianza en la economía británica.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 5 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.