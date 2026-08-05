Por su variedad de actividades y atractivos, Estados Unidos, Brasil y Argentina se posicionan como tres destinos sumamente elegidos año tras año por millones de visitantes.

En ese sentido, quienes deseen viajar a estos destinos tendrán que primero verificar un punto esencial de su identificación internacional o pasaporte: que se encuentre completamente en vigencia y cumpla con los requisitos de validez que exige cada nación.

Corroborar este dato es fundamental para, en caso de que sea necesario para poder renovar el documento a tiempo antes de viajar, dado que de lo contrario tanto autoridades como aerolíneas podrían frenar el traslado.

Requisitos de identificación internacional que exige Estados Unidos

Estados Unidos exige que todos los viajeros que buscan visitar el país presenten un documento de viaje completamente vigente durante toda la estadía pautada y seis meses adicionales a la fecha de salida, con excepción de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, que sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Es importante señalar que disponer de un pasaporte aceptable no sólo es necesario para el momento del viaje sino también para poder tramitar todos los documentos previos requeridos, como la visa americana o la autorización ESTA, por ejemplo.

Prohibirán los viajes internacionales a quienes no cuenten con un pasaporte completamente válido.

Requisitos de identificación internacional que exige Brasil

En el caso de Brasil, los visitantes en general también deben presentar un pasaporte o documento de viaje aceptado completamente válido.

Para los países que forman parte del Mercosur, la presentación de este documento puede eximirse, pero debe mostrarse una tarjeta física de identidad emitida sí o sí en los últimos 10 años y cuya fotografía permita identificar al titular con facilidad.

Si se viaja por cualquier otro motivo que no sea turismo, la presentación del pasaporte es obligatoria

Requisitos de identificación internacional que exige Argentina

Argentina, al igual que los casos anteriores, exige a todos los viajeros la presentación de un pasaporte completamente vigente para que pueda habilitarse el traslado.

Los turistas de Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia pueden presentar una cédula de identidad vigente.

Otros aspectos que en general revisan las autoridades

Asimismo, en general antes de autorizar traslados internacionales las autoridades verificarán aspectos como