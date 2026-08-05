El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3175.23 este miércoles, 5 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -2.06% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el peso colombiano subió 1.71%, pero en el último año descendió 16.44%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual de debilitamiento.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 35.80%, lo cual es considerablemente mayor que la volatilidad anual del 13.80%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en el día de hoy en comparación con los días anteriores. Este comportamiento se ha reflejado en un incremento constante, donde el dato de 1 se ha mantenido por encima de días recientes.

El análisis de esta tendencia sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano, lo cual podría estar influenciado por factores económicos favorables o por una mayor confianza en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 5 de agosto de 2026.

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