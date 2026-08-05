La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.625 este miércoles, 5 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 2.14%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco aumentó 2.25%, pero en el último año registra una variación de -0.41%, lo que indica un repunte reciente tras una leve caída interanual.

Conoce la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 25.22%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.31%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, reflejando un aumento con respecto a los días anteriores. Este movimiento sugiere una mayor confianza en la economía, lo que podría incentivar el flujo de inversiones en el país.

La estabilidad de la moneda en estos días es un buen indicador, aunque es fundamental monitorear si esta tendencia se mantiene a largo plazo. Análisis más detallados son necesarios para entender los factores que impulsan esta apreciación y sus posibles implicaciones futuras.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 5 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.