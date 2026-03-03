Al momento de viajar a Puerto Rico, Estados Unidos o combinar ambos destinos, es fundamental mostrar a las autoridades diversos documentos que deben ser presentados de manera rigurosa para poder llevar a cabo la visita, que variarán en función del estatus de quién realice el traslado. Cómo Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, no existen requisitos especiales de migración que deban cumplirse para viajar de manera interna, sino que rigen las mismas normativas federales. Por este motivo, los puertorriqueños tan sólo deben presentar o un pasaporte o una identificación que cumpla con los estándares Real ID para volar a cualquiera de los 50 estados. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, esta identificación puede ser solicitada en los Centros de Servicio al Conductor (CESCO) mediante la presentación de los siguientes documentos: Se especifica a todos los visitantes que desean arribar a Puerto Rico que tendrán las mismas restricciones y privilegios migratorios que se aplican al visitar cualquier otro territorio de Estados Unidos. “Los extranjeros que visiten a PR también están sujetos a las mismas normas y leyes de inmigración de los EE.UU. por lo que tienen que asegurarse de cumplir con los requisitos de inmigración y visado”, se indica. Cuando se vuele directamente desde Puerto Rico hacia Estados Unidos o de Estados Unidos hacia Puerto Rico, no se debe pasar por el proceso de inmigración, sino sólo llevar un documento válido que certifique identidad.