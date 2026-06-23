Miles de viajeros siguen confiando en la visa láser o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) para ingresar a Estados Unidos, pero una aclaración reciente de las autoridades volvió a encender las alertas.

En junio de 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) insiste en que su uso tiene límites estrictos que, si se ignoran, pueden terminar en rechazos inmediatos en aeropuertos y fronteras.

Lo que para muchos es un documento cotidiano, en realidad funciona bajo reglas mucho más acotadas de lo que se cree.

Dónde sí y dónde no podés usar la visa láser en Estados Unidos

El punto más importante sobre la visa láser en Estados Unidos es que no habilita el ingreso libre al país en cualquier circunstancia. Su uso está limitado principalmente a zonas fronterizas.

El punto más importante sobre la visa láser en Estados Unidos es que no habilita el ingreso libre al país en cualquier circunstancia. Imagen: archivo.

Con este documento, los ciudadanos mexicanos pueden:

Ingresar por vía terrestre

Permanecer en áreas cercanas a la frontera

Estar hasta 30 días dentro de esas zonas

Sin embargo, existen límites geográficos claros:

Hasta 25 millas en California y Texas

Hasta 75 millas en Arizona

Hasta 55 millas en Nuevo México

Salir de estas áreas utilizando únicamente la Tarjeta de Cruce Fronterizo puede considerarse una infracción migratoria, con consecuencias que van desde la deportación hasta sanciones en futuros ingresos.

El error más común: intentar viajar en avión solo con la BCC

Uno de los puntos más críticos que remarcan las autoridades es que la visa láser no sirve para vuelos ni cruceros.

Cualquier persona que intente abordar un avión, ingresar por vía marítima o viajar fuera de la zona fronteriza presentando únicamente la BCC será rechazada automáticamente , incluso si el destino está dentro del territorio permitido.

Para estos casos, es obligatorio contar con:

Pasaporte mexicano vigente

Visa B1/B2 o combinación válida con la BCC

Sin estos documentos adicionales, el ingreso queda completamente bloqueado.

Cómo evitar problemas migratorios en 2026

Para quienes planean viajar, la clave está en entender que la visa láser en 2026 no reemplaza a una visa tradicional en todos los contextos.

Los especialistas recomiendan:

Verificar el tipo de viaje (tierra, aire o mar)

Confirmar la distancia a recorrer dentro de Estados Unidos

Llevar siempre documentación complementaria si se planea ir más allá de la frontera

Además, utilizar correctamente la BCC permite ampliar las opciones: al combinarla con un pasaporte vigente, se eliminan las restricciones geográficas y se puede permanecer hasta 180 días en el país.