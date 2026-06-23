En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7578 este martes, 23 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.41%.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina aumentó 73.11% y en el último año acumuló un alza de 236.39%, evidenciando una fuerte apreciación.

Conoce la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 7.29%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 6.11%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +3. Comparado con los días anteriores, esto indica un fortalecimiento constante de la moneda frente a otras divisas. La tendencia favorable sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía británica.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría señalado una devaluación de la Libra esterlina, reflejando preocupaciones por la economía o factores externos. Sin embargo, el incremento actual resalta un entorno más optimista para los inversores.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 23 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.