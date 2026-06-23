La cotización del euro cerró a USD 0.8784 este martes, 23 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.69%.

En el mercado del Euro, la cotización mostró una tendencia alcista: en la última semana subió 1.99% y en el último año avanzó 2.32%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.20%, es mayor que la volatilidad anual del 6.03%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un aumento constante en su valor en comparación con días anteriores. Este impulso se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere confianza en el fortalecimiento de la moneda.

Este incremento puede ser atribuido a diversos factores económicos, como un aumento en las inversiones y un fortalecimiento del mercado europeo. Analizando esta tendencia, parece que el Euro continuará en una trayectoria ascendente si se mantienen las condiciones actuales.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 23 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.