El Mundial 2026 podría dejar una de las mayores sorpresas reglamentarias de los últimos años. Aunque millones de aficionados creen que la diferencia de gol siempre define a los equipos cuando terminan igualados en puntos, existe un criterio que puede tener mucho más peso: el desempate olímpico.

La regla poco conocida que definirá todos los grupos igualados del Mundial 2026

La mayoría de los aficionados presta atención a los goles convertidos y recibidos durante toda la fase de grupos. Sin embargo, cuando dos selecciones terminan igualadas y llegan a las instancias finales de desempate, la FIFA recurre al enfrentamiento directo entre ambas.

Esto significa que, si dos equipos terminan empatados en puntos, el criterio aplicable es el enfrentamiento directo y clasificará el que ganó el partido entre ambos.

Una victoria contra un rival directo termina valiendo más que una amplia diferencia de gol conseguida contra otros equipos del grupo.

Ante la igualdad de puntos, clasificará la selección que ganó el duelo directo entre ambos. Fuente: FIFA

¿Qué pasa si el partido entre ambos terminó empatado?

Aquí aparece la excepción más importante. Si los dos equipos igualados empataron el enfrentamiento directo, el desempate olímpico ya no puede aplicarse para favorecer a ninguno. En ese caso vuelven a cobrar relevancia:

La diferencia de gol

Los goles convertidos

Los criterios disciplinarios

Es decir, el desempate olímpico solo tiene efecto cuando uno de los equipos derrotó al otro.