La cotización del peso colombiano cerró a USD 3416.97 este martes, 23 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.82%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano cayó -1.21% y en el último año retrocedió -12.91%, evidenciando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano durante la última semana fue del 7.84%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.28%.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es superior a los días precedentes. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores.

Además, la estabilidad en el mercado financiero puede haber contribuido a este repunte, lo que genera expectativas favorables para el futuro de la moneda. Sin embargo, es importante monitorear la situación económica general, ya que factores externos podrían influir en su trayectoria.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 23 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.