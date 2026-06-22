Nueva Jersey, Texas y Georgia impedirán el ingreso a sus estadios durante el Mundial 2026 a todas las personas incluidas en una lista de deudores de manutención que el Gobierno argentino entregó a Estados Unidos. La medida busca frenar el acceso de unos 13.000 hinchas que no pagaron la pensión alimenticia de sus hijos.

La prohibición se aplica desde junio, cuando esos estados reciban algunos de los partidos más importantes del torneo. A Argentina, vigente campeona y favorita para revalidar el título, le queda enfrentar a Austria y Jordania en busca de la clasificación.

¿Por qué Nueva Jersey, Texas y Georgia bloquean el ingreso a los estadios?

El Gobierno argentino solicitó a Estados Unidos impedir el acceso de estos hinchas como parte del programa “Tribunas Seguras”, que sanciona a quienes gastan en entradas pero no cubren las necesidades de sus hijos. La lista incluye a deudores con retrasos constatados por la justicia.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, resumió la postura oficial: quien no mantiene a sus hijos, no entra al estadio. Desde 2023, el programa ya revisó a más de cuatro millones de espectadores en 1328 partidos disputados en Argentina.

El Gobierno argentino solicitó a Estados Unidos impedir el acceso de estos hinchas como parte del programa “Tribunas Seguras”, que sanciona a quienes gastan en entradas pero no cubren las necesidades de sus hijos.

¿Quiénes están en la lista que impide el ingreso en junio?

La lista combina dos grupos de personas con prohibición de acceso:

Padres y madres con deuda de manutención constatada por la justicia argentina.

Personas con antecedentes de violencia o con órdenes de detención pendientes.

En instancias anteriores de campeonatos internacionales la política fue la misma. La ex-ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, precisó que la nómina que envió para el Mundial de Clubes 2025 superaba las 15.000 personas.