La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.76 este jueves, 25 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 1.41%.

En el mercado del Peso dominicano, la última semana mostró una leve apreciación de 0.88%, mientras que en el último año registró un retroceso de 5.98%, señalando una tendencia anual negativa pese al repunte reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 11.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.10%.

Hoy, la cotización del Peso dominicano se ha mantenido estable, con un dato de 0 en la tendencia de los días pasados. Esta estabilidad indica que no ha habido cambios significativos en su valor en relación con otras monedas.

La tendencia del Peso dominicano refleja un periodo de calma en el mercado cambiario, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local en estos momentos.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 25 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.