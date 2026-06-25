En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 25 de junio de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7574. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.28%.

La cotización de la libra esterlina mostró un fuerte avance: en la última semana subió 22.50% y en el último año acumuló 144.66%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.31%, es menor que la volatilidad anual del 6.11%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados, mostrando fortaleza en el mercado.

Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantendrá en el futuro inmediato. Si la Libra sigue apreciándose, podría marcar un cambio significativo en la percepción económica de la región.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 25 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.