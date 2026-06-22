Año tras año, California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois reciben millones de viajeros internacionales que ingresan o salen de Estados Unidos, dado que en dichas jurisdicciones se encuentran algunas de las terminales aéreas más importantes del país.

Quienes tengan planeado viajar deben, en ese sentido, verificar un requisito clave en su pasaporte: que se encuentre con la vigencia necesaria para poder realizar el traslado internacional.

En caso de que esto no sea así, verificar con la suficiente antelación permite renovar esta credencial internacional para evitar inconvenientes con las autoridades migratorias y con las diferentes aerolíneas.

Qué dice la ley de Estados Unidos sobre viajar con pasaportes vencidos

De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185)-Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como regla federal que

“Salvo lo dispuesto en contrario por el Presidente y sujeto a las limitaciones y excepciones que el Presidente pueda autorizar y prescribir, será ilegal que cualquier ciudadano de los Estados Unidos salga, entre, o intente salir o entrar en los Estados Unidos a menos que posea un pasaporte estadounidense válido”.

Los pasaportes americanos para mayores de 18 años cuentan en ese sentido con una vigencia de 10 años, mientras que los pasaportes para menores de 16 años duran la mitad de tiempo y no pueden ser renovados.

El pasaporte americano debe estar en vigencia para que sus portadores puedan ingresar y salir del país sin inconvenientes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Información de pasaporte que todos los viajeros deben conocer antes de viajar a Estados Unidos

En el caso de los viajeros extranjeros, Estados Unidos exige la presentación de un pasaporte completamente en vigencia durante toda la estadía en el país y 6 meses adicionales.

La regla del tiempo extra no debe cumplirse por los nacionales de los países que forman el conocido como “Club de los 6 meses”, dado que en estos casos sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Asimismo, no sólo se exigirá la presentación de un pasaporte válido, sino también la tramitación y presentación de los documentos de viaje necesarios, como la visa americana o el permiso ESTA, por ejemplo.

Otros requisitos que todos los viajeros deberán cumplir para que pueda realizarse el traslado internacional

Antes de autorizar cualquier viaje de este tipo, las autoridades tendrán en cuenta otros aspectos básicos, tales como