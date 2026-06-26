9_ SEND HELP (Enviad ayuda) (Send Help)

- Tras un accidente aéreo que los deja aislados en una isla lejana, una eficiente empleada y su insufrible jefe deben sobrevivir; pese a su tensa relación, ella tendrá que poner en práctica sus habilidades para mantenerlos con vida.

- Un siniestro de avión los deja atrapados en una isla remota: una trabajadora competente y su jefe insoportable. Aun con la mala relación que los une, ella usará sus conocimientos de supervivencia para salvarlos a ambos.

- Cuando un avión se estrella y los deja varados en una isla apartada, una eficaz asistente y su odioso jefe se ven obligados a colaborar; ella recurrirá a sus dotes de supervivencia para que los dos sigan con vida, pese a la tensión entre ellos.