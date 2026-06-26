Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.
Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Hulu ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en junio.
5_ 20.000 especies de abejas
A los ocho años, Cocó no se ajusta a lo que esperan los demás y no comprende la razón. Su entorno insiste en llamarle Aitor, pero no se identifica con ese nombre ni con la mirada de quienes le rodean. Ane, la madre —interpretada por Patricia López Arnaiz—, atraviesa una crisis tanto profesional como sentimental y aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos al hogar materno, donde residen su madre, Lita (Itziar Lazkano) y su tía, Lourdes (Ane Gabarain), muy vinculada a la apicultura y a la elaboración de miel. Un verano que transformará sus vidas llevará a estas mujeres, de tres generaciones muy diferentes, a encarar sus inseguridades y miedos (FILMAFFINITY).
9_ SEND HELP (Enviad ayuda) (Send Help)
- Tras un accidente aéreo que los deja aislados en una isla lejana, una eficiente empleada y su insufrible jefe deben sobrevivir; pese a su tensa relación, ella tendrá que poner en práctica sus habilidades para mantenerlos con vida.
- Un siniestro de avión los deja atrapados en una isla remota: una trabajadora competente y su jefe insoportable. Aun con la mala relación que los une, ella usará sus conocimientos de supervivencia para salvarlos a ambos.
- Cuando un avión se estrella y los deja varados en una isla apartada, una eficaz asistente y su odioso jefe se ven obligados a colaborar; ella recurrirá a sus dotes de supervivencia para que los dos sigan con vida, pese a la tensión entre ellos.
10_ Rick y Morty
Serie animada de comedia que sigue las peripecias de Rick Sánchez, un científico excéntrico que, tras veinte años de ausencia, vuelve a vivir con su hija, su esposo y sus hijos, Morty y Summer.