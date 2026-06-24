Rusia consolida su presencia militar fuera de su territorio con una instalación clave que redefine su capacidad de proyección global. En una de las regiones más sensibles del mundo, el país mantiene una base estratégica que le permite operar directamente sobre rutas marítimas y zonas de conflicto.

La base militar rusa más sensible fuera de su territorio

Se trata de la Base Naval de Tartús, ubicada en Siria, considerada el punto de apoyo más importante de Rusia fuera del espacio de la antigua Unión Soviética. La base de Tartús le otorga su único acceso directo y permanente al mar Mediterráneo. Desde allí, puede:

Desplegar operaciones navales en el Mediterráneo Oriental

Proyectar fuerza hacia África y Medio Oriente

Asegurar rutas marítimas estratégicas

Es una pieza clave para su presencia fuera de Europa del Este.

La Base Naval de Tartús se consolida como el principal punto estratégico de Rusia fuera de su territorio. Fuente: Archivo.

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Más allá de su tamaño, la importancia de Tartús radica en su ubicación en una región de alta tensión geopolítica. Medio Oriente concentra:

Conflictos activos

Intereses energéticos globales

Presencia de múltiples potencias

Esto convierte a la base en un punto estratégico, pero también sensible ante posibles escaladas.

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La base de Tartús le permite a Rusia: