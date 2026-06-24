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Rusia consolida su presencia militar fuera de su territorio con una instalación clave que redefine su capacidad de proyección global. En una de las regiones más sensibles del mundo, el país mantiene una base estratégica que le permite operar directamente sobre rutas marítimas y zonas de conflicto.
La base militar rusa más sensible fuera de su territorio
Se trata de la Base Naval de Tartús, ubicada en Siria, considerada el punto de apoyo más importante de Rusia fuera del espacio de la antigua Unión Soviética. La base de Tartús le otorga su único acceso directo y permanente al mar Mediterráneo. Desde allí, puede:
- Desplegar operaciones navales en el Mediterráneo Oriental
- Proyectar fuerza hacia África y Medio Oriente
- Asegurar rutas marítimas estratégicas
Es una pieza clave para su presencia fuera de Europa del Este.
Aumenta el temor por una Tercera Guerra Mundial
Más allá de su tamaño, la importancia de Tartús radica en su ubicación en una región de alta tensión geopolítica. Medio Oriente concentra:
- Conflictos activos
- Intereses energéticos globales
- Presencia de múltiples potencias
Esto convierte a la base en un punto estratégico, pero también sensible ante posibles escaladas.
Rusia crece como una de las potencias globales más poderosas
La base de Tartús le permite a Rusia:
- Mantener influencia en Medio Oriente
- Competir con la presencia militar de otras potencias
- Asegurar su proyección naval en el Mediterráneo