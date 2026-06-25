En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3430.24 este jueves, 25 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.04%.

La cotización del peso colombiano retrocedió -0.17% en la última semana y -11.70% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 3.31%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.27%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, marcada por un dato de 1 que es positivo en comparación con los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor, reflejando un impulso favorable en el mercado.

Al observar los días previos, se puede notar un cambio significativo en la tendencia del Peso colombiano, lo que sugiere una confianza renovada de los inversionistas. Esto podría estar relacionado con factores económicos o políticos que están impactando de manera positiva en la percepción del mercado.

Esta tendencia positiva podría ser un indicativo de estabilidad económica a corto plazo para el Peso colombiano.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 25 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.