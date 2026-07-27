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Mezclar bicarbonato de sodio, detergente y pasta dental es un truco casero para mantener las mamparas de la ducha como nuevas, dado que pueden acumular fácilmente restos de jabón, suciedad y manchas.

Esta preparación aprovecha los beneficios de tres ingredientes fácilmente presentes en los diferentes hogares, permitiendo brindar a las mamparas un aspecto limpio y prolijo.

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Mezclar bicarbonato de sodio, detergente y pasta dental: para qué se usa

Esta combinación es ideal para el vidrio, dado que cada uno de los ingredientes aporta diferentes ventajas a la preparación

  • Bicarbonato de sodio: funciona como un abrasivo suave para facilitar la remoción de suciedad
  • Detergente líquido: contribuye a eliminar restos de grasa y residuos
  • Pasta dental: aporta una textura cremosa para facilitar el aseo
Esta mezcla permite dejar las mamparas relucientes.
Esta mezcla permite dejar las mamparas relucientes.

Cómo preparar esta mezcla de bicarbonato de sodio, detergente y pasta dental

Para elaborar este limpiador casero es necesario colocar en un recipiente una pequeña cantidad de bicarbonato, luego detergente líquido y finalmente una pizca de pasta dental.

Los tres ingredientes deben mezclarse hasta conseguir una pasta homogénea que se extienda sobre el vidrio.

Las proporciones dependerán del tamaño de la mampara que se desee limpiar.

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Cómo aplicar este truco casero con bicarbonato de sodio, detergente y pasta dental

Para llevar a cabo este truco es necesario

  • Aplicar pequeñas cantidades de la mezcla donde haya jabón acumulado o suciedad
  • Distribuir la preparación utilizando una esponja o paño suave
  • Retirar la mezcla con abundante agua y eliminar los restos con un trapo
  • Secar bien la mampara para evitar nuevas marcas de agua

El consejo es siempre asear en lugares ventilados, utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.