Steven Udvar-Hazy, el inmigrante que llegó a Estados Unidos y amasó una fortuna de dinero con su empresa de aviones.

Estados Unidos fue durante décadas el destino elegido por millones de inmigrantes que buscaban escapar de las crisis económicas, los conflictos políticos o simplemente encontrar una oportunidad para comenzar de nuevo.

Ese fue el caso de Steven Udvar-Hazy, un niño que emigró desde Hungría junto a su familia y que, tras trabajar por apenas 30 centavos la hora, encontró una oportunidad donde nadie más la veía.

Con esfuerzo y visión empresarial terminó construyendo un verdadero imperio de la aviación, convirtiéndose en uno de los inmigrantes más ricos de Estados Unidos, según Forbes.

Llegó a Estados Unidos sin dinero y construyó un imperio multimillonario de aviones

Steven Udvar-Hazy nació en Hungría y emigró a Estados Unidos junto a su familia después de la Revolución Húngara de 1956, cuando miles de personas abandonaron el país para escapar del régimen comunista: “Llegué sin nada, salvo con esperanza”.

Como millones de inmigrantes, comenzó realizando empleos modestos mientras intentaba abrirse camino: “Cuando uno llega a un país nuevo, aprende muy rápido que cada oportunidad cuenta”, recordó al hablar sobre sus primeros años en Estados Unidos.

Fue durante esa etapa cuando llegó a trabajar por 30 centavos la hora, una experiencia que, según explicó en distintas entrevistas, le enseñó el valor del esfuerzo y la importancia de aprovechar cada oportunidad.

Esa mentalidad terminaría convirtiéndose en la base del imperio empresarial que construiría décadas después.

La idea que cambió para siempre la industria de los aviones

Emigró a Estados Unidos sin dinero y terminó construyendo un imperio multimillonario de aviones.

Mientras trabajaba en el sector aeronáutico, Udvar-Hazy detectó un problema que casi nadie había visto.

Muchas aerolíneas necesitaban incorporar nuevos aviones, pero no podían afrontar el enorme costo que implicaba comprarlos.

En lugar de vender aeronaves, propuso algo completamente distinto: alquilarlas.

Así nació en 1973 International Lease Finance Corporation (ILFC), compañía que terminaría convirtiéndose en una de las mayores empresas de leasing de aviones comerciales del mundo .

Cómo pasó de inmigrante a multimillonario

El modelo fue un éxito rotundo: con el paso de los años, ILFC llegó a administrar cientos de aeronaves utilizadas por las principales aerolíneas del mundo y se convirtió en una de las compañías más influyentes del sector.

Su visión cambió para siempre la forma en que las empresas financiaban y renovaban sus flotas.

Sin conformarse después de vender ILFC, Udvar-Hazy volvió a apostar por la misma industria y fundó Air Lease Corporation , otra empresa especializada en el arrendamiento de aviones que rápidamente logró posicionarse entre las líderes mundiales.

Forbes lo ubica entre los inmigrantes más ricos de Estados Unidos

El crecimiento de sus compañías permitió que Steven Udvar-Hazy construyera una fortuna multimillonaria.

En la edición 2025 del listado elaborado por Forbes, aparece entre los inmigrantes más ricos de Estados Unidos gracias al éxito alcanzado en la industria aeronáutica.

Su historia es considerada uno de los mayores ejemplos del llamado “sueño americano”: un inmigrante que llegó prácticamente sin recursos y terminó construyendo una empresa que transformó una industria completa.