Según las nuevas pautas de registro civil, los hijos de parejas que no estén legalmente casadas serán anotados únicamente con el apellido de la madre al momento de su nacimiento. Esta medida busca agilizar los procesos administrativos y establecer una presunción legal directa sobre la filiación materna cuando no existe un vínculo matrimonial previo. La medida obliga a los padres a estar informados sobre los plazos y requisitos necesarios si desean que el menor porte ambos apellidos o el apellido paterno de forma prioritaria. A pesar de la obligatoriedad inicial de usar el apellido materno, la normativa contempla mecanismos para que el padre pueda reconocer legalmente a su hijo. No obstante, esto ya no será un proceso automático en el hospital si falta el certificado de matrimonio legal. Para que el apellido del padre figure en el acta de nacimiento, las autoridades exigen: La implementación de esta regla tiene como objetivo principal evitar conflictos de identidad en el sistema de bienestar social y salud. Al registrar al menor con el apellido de la madre, el Estado garantiza una figura responsable inmediata para trámites de seguros médicos y beneficios gubernamentales. Los expertos legales recomiendan a las parejas en unión libre o convivencia que consulten con las oficinas locales de registro antes del parto. De esta manera, podrán preparar la documentación necesaria para evitar que el menor quede registrado bajo un solo apellido, un trámite que, una vez finalizado, requiere de procesos legales más costosos y lentos para ser modificado.