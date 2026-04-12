En Alabama, la regulación estatal brinda amplias flexibilidades para los padres al momento de registrar a sus hijos recién nacidos, permitiendo que los bebes sean anotados en los documentos oficiales con un apellido distinto al de su padre o madre. Esta particular disposición está amparada por una normativa del Alabama Administrative Code, que regula el registro de nacimientos dentro del estado y exime legalmente a los padres de la responsabilidad de transmitir su apellido, siempre y cuando se respeten determinados requisitos formales al momento de efectuar el trámite. Esto en la práctica no sólo significa que los padres pueden poner a sus hijos apellidos distintos a los propios, sino que también están autorizados a inventarlos u otorgarles otro de manera simbólica. Si bien el nombre y apellido del bebé pueden diferir del de sus padres, el estado establece una serie de reglas a cumplir para que la norma pueda aplicarse Esta regulación rige desde el 25 de julio de 2007 y se mantiene actualmente en vigor para todas las anotaciones de nacimientos efectuadas en el estado.