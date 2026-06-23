El Gobierno de Argentina entregó a Estados Unidos una lista con unos 34.000 hinchas argentinos que tienen prohibido el acceso a estadios y que por eso no podrán ingresar a las canchas del Mundial 2026, el torneo que se disputará entre junio y julio en sedes como Filadelfia, Houston, Nueva Jersey, Dallas, Seattle y Atlanta.

Alcanza a personas con antecedentes de violencia y a deudores alimentarios sancionados en Argentina.

La nómina fue elaborada por el Ministerio de Seguridad Nacional argentino a través del programa Tribuna Segura. La ministra Alejandra Monteoliva fue directa con los incluidos: si están en la lista, no deberían viajar al país anfitrión.

¿Qué incluye la lista que Argentina envió para el Mundial 2026?

La nómina reúne a personas que ya tienen restringido el acceso a las canchas argentinas. El Gobierno la compartió con la Embajada de Estados Unidos en el marco de los acuerdos bilaterales de seguridad por la organización de la Copa del Mundo.

El total se divide en dos grandes grupos, según detalló el Ministerio de Seguridad:

21.000 personas con derecho de admisión , por antecedentes de violencia, incidentes en partidos o pertenencia a facciones de barrabravas.

13.000 deudores alimentarios incluidos en el registro público de morosos.

La nómina reúne a personas que ya tienen restringido el acceso a las canchas argentinas. FLORENCIA ARROYOS/NA

¿Cómo afecta esta lista a quienes quieran viajar al Mundial 2026?

Figurar en la lista no implica un veto automático de ingreso a Estados Unidos, pero sí a los estadios dónde se disputará la Copa del Mundo.

La decisión final sobre cada persona depende de las autoridades migratorias norteamericanas, ya que el envío de datos busca reforzar el control de acceso a los estadios.

Aun así, estar en la nómina puede complicar la obtención o renovación de la visa, porque la información se comparte entre ambos países. El mensaje oficial para los incluidos fue claro: quienes figuren en el listado no deberían viajar.