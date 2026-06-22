La fase de grupos del Mundial 2026 ya comenzó a dejar sus primeras víctimas. A pesar de que esta edición cuenta con un formato ampliado de 48 selecciones y permite la clasificación de los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final, algunos equipos ya se quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar.

Todas las selecciones eliminadas del Mundial 2026 hasta el momento

Las primeras selecciones eliminadas confirmadas son:

Haití

Haití se convirtió en una de las primeras selecciones eliminadas de la Copa del Mundo. El combinado caribeño perdió:

1-0 frente a Escocia

3-0 frente a Brasil

Con dos derrotas consecutivas y sin puntos, quedó sin posibilidades matemáticas de acceder a los dieciseisavos de final ni de ingresar entre los mejores terceros.

Turquía

La selección turca también se despidió prematuramente del torneo. Sus resultados fueron:

Derrota 2-0 ante Australia

Derrota 1-0 frente a Paraguay

La combinación de resultados y los criterios de desempate dejaron a Turquía sin chances de clasificación antes de disputar su último encuentro de la fase de grupos.

Túnez

La tercera selección eliminada es Túnez. El conjunto africano sufrió dos duras derrotas:

5-1 frente a Suecia

4-0 ante Japón

La caída ante los japoneses confirmó matemáticamente su eliminación del Grupo F.

Las primeras selecciones eliminadas confirmadas del Mundial 2026 son Haití, Turquía y Túnez. Fuente: FIFA. Reuters

El nuevo formato del Mundial 2026 cambia todo

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo cuenta con:

48 selecciones participantes

12 grupos de cuatro equipos

Clasificación para los dos primeros de cada grupo

Clasificación para los ocho mejores terceros

Esto significa que muchos equipos pueden seguir con vida incluso después de perder uno o dos partidos, algo que no ocurría en los formatos anteriores.