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La fase de grupos del Mundial 2026 ya comenzó a dejar sus primeras víctimas. A pesar de que esta edición cuenta con un formato ampliado de 48 selecciones y permite la clasificación de los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final, algunos equipos ya se quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar.

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Todas las selecciones eliminadas del Mundial 2026 hasta el momento

Las primeras selecciones eliminadas confirmadas son:

Haití

Haití se convirtió en una de las primeras selecciones eliminadas de la Copa del Mundo. El combinado caribeño perdió:

  • 1-0 frente a Escocia
  • 3-0 frente a Brasil

Con dos derrotas consecutivas y sin puntos, quedó sin posibilidades matemáticas de acceder a los dieciseisavos de final ni de ingresar entre los mejores terceros.

Turquía

La selección turca también se despidió prematuramente del torneo. Sus resultados fueron:

  • Derrota 2-0 ante Australia
  • Derrota 1-0 frente a Paraguay

La combinación de resultados y los criterios de desempate dejaron a Turquía sin chances de clasificación antes de disputar su último encuentro de la fase de grupos.

Túnez

La tercera selección eliminada es Túnez. El conjunto africano sufrió dos duras derrotas:

  • 5-1 frente a Suecia
  • 4-0 ante Japón

La caída ante los japoneses confirmó matemáticamente su eliminación del Grupo F.

Las primeras selecciones eliminadas confirmadas del Mundial 2026 son Haití, Turquía y Túnez. Fuente: FIFA.
Las primeras selecciones eliminadas confirmadas del Mundial 2026 son Haití, Turquía y Túnez. Fuente: FIFA.Reuters

El nuevo formato del Mundial 2026 cambia todo

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo cuenta con:

  • 48 selecciones participantes
  • 12 grupos de cuatro equipos
  • Clasificación para los dos primeros de cada grupo
  • Clasificación para los ocho mejores terceros

Esto significa que muchos equipos pueden seguir con vida incluso después de perder uno o dos partidos, algo que no ocurría en los formatos anteriores.