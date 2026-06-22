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La fase de grupos del Mundial 2026 ya comenzó a dejar sus primeras víctimas. A pesar de que esta edición cuenta con un formato ampliado de 48 selecciones y permite la clasificación de los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final, algunos equipos ya se quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar.
Todas las selecciones eliminadas del Mundial 2026 hasta el momento
Las primeras selecciones eliminadas confirmadas son:
Haití
Haití se convirtió en una de las primeras selecciones eliminadas de la Copa del Mundo. El combinado caribeño perdió:
- 1-0 frente a Escocia
- 3-0 frente a Brasil
Con dos derrotas consecutivas y sin puntos, quedó sin posibilidades matemáticas de acceder a los dieciseisavos de final ni de ingresar entre los mejores terceros.
Turquía
La selección turca también se despidió prematuramente del torneo. Sus resultados fueron:
- Derrota 2-0 ante Australia
- Derrota 1-0 frente a Paraguay
La combinación de resultados y los criterios de desempate dejaron a Turquía sin chances de clasificación antes de disputar su último encuentro de la fase de grupos.
Túnez
La tercera selección eliminada es Túnez. El conjunto africano sufrió dos duras derrotas:
- 5-1 frente a Suecia
- 4-0 ante Japón
La caída ante los japoneses confirmó matemáticamente su eliminación del Grupo F.
El nuevo formato del Mundial 2026 cambia todo
Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo cuenta con:
- 48 selecciones participantes
- 12 grupos de cuatro equipos
- Clasificación para los dos primeros de cada grupo
- Clasificación para los ocho mejores terceros