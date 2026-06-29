Estados Unidos rechaza y prohíbe la renovación del pasaporte a personas cuyo no nombre actual no coincida en los papeles

Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es fundamental para aquellos que desean llevar a cabo viajes internacionales, dado que en la mayoría de los controles, las autoridades lo solicitarán como parte de los documentos obligatorios requeridos para autorizar dichos traslados.

En este contexto, el Gobierno de Estados Unidos indica en su sitio web oficial que bajo ciertas circunstancias esta identificación internacional no podrá ser renovada, ya sea por la ausencia de documentos específicos, por la edad del solicitante o por el momento en que fue gestionado.

En dichos casos, será menester solicitar el pasaporte desde el inicio, como si nunca se hubiese tramitado previamente.

Estados Unidos impone restricciones en la renovación del pasaporte para aquellos que no presenten esta documentación requerida.

Según lo dispuesto por las autoridades, en caso de que un pasaporte no consigne el nombre legal de su titular y la persona no posea un documento que acredite su cambio de nombre ante la ley, tal identificación no podrá ser renovada, sino que requerirá una nueva actualización.

En lugar de completar el Formulario DS-82 como se realizaría de forma habitual, será necesario presentar en persona el Formulario DS-11.

Anuncio oficial | Estados Unidos retendrá el pasaporte de todos los ciudadanos y extranjeros que tengan estos ejemplares

Otras circunstancias en las cuales no se permite la renovación del pasaporte

Tampoco califican para la renovación ningún ejemplar que Fue emitido hace más de 15 años Está perdido, dañado o lo robaron Se tramitó cuando el portador tenía menos de 16 años

Cómo solicitar un nuevo pasaporte en caso de no poder presentar el documento requerido

Las etapas necesarias para llevar a cabo la gestión desde un inicio son las siguientes:

Completar el formulario DS-11.

Proporcionar una prueba tangible de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento.

Presentar una identificación con fotografía, tal como una licencia de conducir vigente.

Entregar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación.

Incluir una imagen del pasaporte junto a la solicitud.

Abonar las tarifas pertinentes (USD 195 si se tramitan tanto la libreta como la tarjeta de pasaporte).

Toda la documentación debe ser presentada en un centro autorizado para la aceptación de pasaportes.