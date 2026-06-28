Es relevante señalar que existen ciertas restricciones en el proceso de renovación de los pasaportes

En Estados Unidos es obligatorio presentar la nueva identificación Real ID para abordar vuelos domésticos y acceder a instalaciones federales. En caso de no poseer este documento, los ciudadanos y residentes tienen la alternativa de presentar el pasaporte. Esta medida entró en vigor en mayo de este año.

Es relevante señalar que existen ciertas restricciones en el proceso de renovación de los pasaportes. Si los requisitos establecidos no se cumplen, los estadounidenses pueden enfrentar demoras, rechazos o incluso la obligación de realizar el trámite completo de nuevo desde cero para obtener este documento esencial.

Atención: individuos específicos no podrán llevar a cabo la renovación de su pasaporte.

El sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos establece las condiciones bajo las cuales resulta imprescindible presentar el pasaporte anterior para llevar a cabo su renovación. Aquellos individuos que se encuentren en las siguientes circunstancias no podrán proseguir con el proceso de renovación:

El pasaporte está deteriorado , o el titular no posee el documento físico por haber sido extraviado o sustraído .

El pasaporte fue emitido cuando la persona era menor de 16 años .

El pasaporte fue emitido hace 15 años o más .

El pasaporte no coincide con un nombre legal vigente y la persona no cuenta con ningún documento que valide este cambio de nombre.

Se confirmó la peor noticia: Estados Unidos prohibirá renovar el pasaporte a todos aquellos que no cumplan estos requisitos.

Cómo adquirir un nuevo pasaporte en Estados Unidos si no es posible renovar el existente.

Los ciudadanos o residentes de Estados Unidos que cuenten con un pasaporte vencido y no cumplan con los requisitos para su renovación directa deberán iniciar el trámite completo desde el principio. A continuación, se describen los pasos a seguir:

1. Llene el formulario DS-11 en su totalidad.

Este es el formulario necesario para la solicitud de un pasaporte por primera vez.

Puedes completarlo en línea e imprimirlo, o bien llenarlo a mano utilizando tinta negra.

Importante: No firmes el formulario hasta que estés en presencia del agente autorizado.

2. Obtén la documentación requerida

Prueba de ciudadanía: puede ser su certificado de nacimiento estadounidense, certificado de naturalización o informe consular de nacimiento en el extranjero.

Identificación válida: licencia de conducir, identificación militar o de gobierno, o identificación tribal.

Fotocopia de la identificación: una copia clara de la parte frontal y trasera de su documento identificativo.

Foto de pasaporte: reciente (últimos 6 meses), tamaño 2x2 pulgadas, fondo blanco, expresión neutra.

3. Pague la tarifa

Primer pasaporte (libro): aproximadamente USD 130 (más USD 35 de tarifa de aceptación).

Puede realizar el pago mediante cheque personal, giro postal o tarjeta, según el lugar.

4. Realice su solicitud de forma presencial

Es imperativo presentarse en un centro de aceptación autorizado, que puede ser una oficina de correos, una biblioteca o una agencia gubernamental local.

Se recomienda consultar el sitio web del Gobierno para identificar la oficina más cercana disponible.

5. Espera la entrega

El tiempo estándar de procesamiento es de 6 a 8 semanas.

Se ofrece la opción de un servicio expedito que permite recibir la documentación en un plazo aproximado de 2 a 3 semanas, sujeto a un costo adicional.

El pasaporte será remitido por correo a la dirección que se haya proporcionado.