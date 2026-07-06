No hace falta la visa: EE.UU. permite el ingreso a los extranjeros que cuenten con este permiso.

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El Gobierno de los Estados Unidos ha intensificado los controles en sus fronteras, implementando un permiso especial que faculta a ciertos ciudadanos extranjeros a ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre y cuando se trate de visitas breves.

Los individuos que cumplan con los criterios establecidos por el Visa Waiver Program (VWP) tienen la posibilidad de ingresar sin necesidad de visa, utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Es importante señalar que la ESTA es un documento que requiere un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente emitido por un país participante en el VWP.

¿Cuál es el permiso que habilita el ingreso a los EE.UU.?

La autorización previa es un requisito esencial para ciudadanos de naciones que forman parte del VWP y desean ingresar a EE.UU. por mar, aire o tierra (porque, sí, abarca la frontera terrestre desde 2022).

La ESTA permite permanencias de hasta 90 días con fines de turismo, negocios o tránsito. Es importante destacar que la concesión de la ESTA no garantiza la admisión en el país, siendo el oficial de CBP en el punto de entrada quien toma la decisión final.

Así opera el permiso que viajeros extranjeros pueden usar para ingresar legalmente a los Estados Unidos.

Quiénes califican para la ESTA

Los ciudadanos de naciones que están incluidas en el VWP tienen la posibilidad de realizar viajes a Estados Unidos si cumplen con los siguientes requisitos:

Dispongan de un pasaporte electrónico válido .

. Realicen viajes con fines de turismo, negocios o tránsito por un periodo no mayor a 90 días.

por un periodo no mayor a 90 días. Consigan la aprobación en línea antes de su viaje.

antes de su viaje. Si su nación no está dentro del VWP, no podrán utilizar el ESTA: deben solicitar la visa B1/B2 o la que corresponda.

Cómo obtener el permiso electrónico para entrar sin visa

Desde 2022 es obligatorio contar con la ESTA para aquellos que ingresan vía frontera terrestre, además de por aire y mar. Esta autorización está vinculada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y generalmente tiene una vigencia de hasta 2 años (o hasta el vencimiento del pasaporte). Permite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se mantengan las condiciones estipuladas por el programa.

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que permite viajar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Esta aplica a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por motivos de turismo, negocios o tránsito. Se trata de un permiso anticipado, el cual se gestiona en línea y, de ser aprobado, facilita el embarque; sin embargo, la decisión final sobre el ingreso corresponde a CBP al momento de arribar al punto de entrada.

Cómo tramitarlo paso a paso y requisitos